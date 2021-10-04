Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина трижды представала на обложке известного глянца Elle. Но самая первая съемка для журнала в 2006 году оказалась совсем не такой, как ожидала звезда и редакторы.

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Маша Ефросинина о провальной съемке

В 2006 году на съемку Маша Ефросинина отправилась в Нью-Йорк. Она долго искала студию фотографа Жиля Бенсимона, который "даже не вставал, когда" снимал звезду.

И я ему не очень то интересна была, потому что после меня, через полтора часа ждали Шэрон Стоун, и они все на меня смотрели как на какую-то тень. А я ведь в Нью-Йорке, впервые в жизни меня снимает Жиль Бенсимон, а им всем чихать на меня, потому что все моют пол перед приездом Шэрон,

– рассказала ведущая.

"Эта, скажем так, незаинтересованность господина Бенсимона в том, что какая-то украинская девушка, которую он снимал в течение трех часов и даже не выучил ее имя, он всегда говорил "Марша, Муша, Моша, Мойша", вот он не мог придумать", – добавила Ефросинина.

Знаменитость призналась, что расплакалась тогда, когда увидела обложку глянца: "ну не я, какая-то тупая прическа, какой-то стоячок на лбу". Она поделилась, что фотограф, очевидно, увидел ее совсем по-другому. К тому же ему не понравился макияж, он вытер тени на глазах и сказал все переделать.

Еще половина платьев на мне не застегнулась, потому что это же были образцы с подиума, они же XXXXS. Я помню, что я поплакала в туалете и там даже видно, что у меня красный нос,

– заметила Маша Ефросинина.

Съемка Маши Ефросининой для Elle 2006, 2014 и 2019 годов / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Отметим, Катя Осадчая также рассказывала о своей съемке для глянца. В 2015 году она "неистово" худела, чтобы позировать в безупречной форме. Через два года звезда стала мамой сына Ивана, с которым предстала на обложке журнала.