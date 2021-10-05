Успішна українська ведуча та діячка Маша Єфросиніна опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона продемонструвала яскравий образ, у якому знялась для свого проєкту "Екзамен", і підкорила мережу.

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Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча позувала перед об'єктивом на кріслі. Вона одягнула костюм насиченого бордового кольору. Стильний комплект складався з обтислих штанів та блузки на довгий рукав. Особливою деталлю стала оригінальна накидка, зав'язана на шиї.

Маша Єфросиніна поєднала вбрання з туфлями-човниками на високих підборах з гострим носком та леопардовим принтом. Також зірка доповнила образ сережками-підвісками.

Телеведуча розпустила волосся та вклала його локонами. На обличчі вона зробила макіяж, підкресливши очі стрілками й нафарбувавши губи рожевою помадою.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Реакція мережі

Шанувальники поділилися враженнями від нового образу телезірки: