Успешная украинская ведущая и деятель Маша Ефросинина опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме. Она продемонстрировала яркий образ, в котором снялась для своего проекта "Экзамен", и покорила сеть.
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Образ Маши Ефросининой
Телеведущая позировала перед объективом на кресле. Она надела костюм насыщенного бордового цвета. Стильный комплект состоял из обтягивающих штанов и блузки с длинным рукавом. Особой деталью стала оригинальная накидка, завязанная на шее.
Маша Ефросинина соединила наряд с туфлями-лодочками на высоком каблуке с острым носком и леопардовым принтом. Также звезда дополнила образ серьгами-подвесками.
Телеведущая распустила волосы и уложила их локонами. На лице она сделала макияж, подчеркнув глаза стрелками и накрасив губы розовой помадой.
Маша Ефросинина / Фото с инстаграма Маши Ефросининой
Маша Ефросинина / Фото с инстаграма Маши Ефросининой
Реакция сети
Поклонники поделились впечатлениями от нового образа телезвезды:
- "Какая вы красивая";
- "Красотка";
- "Невероятная";
- "Ждем" Экзамен"";
- "Маша, выглядите невероятно красиво";
- "Маша, вы очень красивая женщина".