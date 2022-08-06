Поставил меня перед фактом, – Маша Ефросинина шокировала признанием о муже-добровольце

В марте Маша Ефросинина уехала за границу с детьми, а ее муж остался в Украине. В Киеве Тимур пошел в добровольческий отряд, но, как выяснилось, признался в этом жене всего через несколько недель.

Муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев давно вступил в добровольческий отряд. Она уже рассказывала об этом и даже виделась с ним в Польше, когда он приезжал за гуманитарным грузом, но о том, что любимый не посоветовался с ней, идя на службу, призналась впервые.

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Маша Ефросинина о муже-добровольце

Тимур мне сообщил, что он уже несколько недель, как в добровольческом отряде. Он мне не говорил, он поставил меня перед фактом. Я понимала, что я его не уговорю, ничего не изменить,

– рассказала Маша Ефросинина.

"Он сделал свой выбор. К сожалению, он сделал его без меня. Но он знал, наверное, мою реакцию, поэтому предпочел ничего мне не говорить… Я горжусь им, конечно, но это пришло ко мне позже, когда я задушила страх", – добавила она.

По словам звезды, в добровольческом отряде Тимур оформлен как куратор крупных медицинских гуманитарных грузов, поэтому сейчас "весь на военном".

"Мы будто из разных миров. Он в своей капсуле, я в своей… Мой Тимур надел на себя какой-то пузырек, постоянно сидел в новостях, думал. Он как бы замер. Фактически, когда он нас вытолкнул из страны, он как раз и принимал ряд своих важных мужских решений", – подчеркнула ведущая.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром / Фото из инстаграма ведущей

Интересно, что ни Маша Ефросинина, ни ее муж не хочет, чтобы она возвращалась в Украину с детьми.

Он все время говорит мне, что ему спокойнее, когда мы здесь. Ему спокойнее, когда мы в безопасности. Он может делать то, что считает нужным делать,

– объяснила телеведущая.