Война все перекроила, – Маша Ефросинина удивила заявлением об отношениях с мужем

Ведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала о ее отношениях с мужем Тимуром. Она призналась, что война перекроила их брак, который пара выстраивала долгие годы.

Украинская ведущая Маша Ефросинина, недавно побывала на месте трагедии в Броварах, рассказала о своей личной жизни в разговоре с Дашей Квитковой. Она призналась о трудностях, по которым проходит ее брак.

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Маша Ефросинина об отношениях с мужем

Звезда рассказала, что ее отношения с мужем Тимуром Хромаевым очень изменились с приходом войны. По меньшей мере, поэтому все решения в семье начала принимать сугубо Маша.

У меня все нормально с Тимуром, но война отразилась на наших отношениях сильно. Я пытаюсь в Киеве проводить теперь как можно больше времени, потому что знаю, что все зависит от меня,

– поделилась Маша Ефросинина.

"Люди, прожившие 20 лет вместе, мы привыкли к совершенно другой жизни вдвоем. Мы ее выстроили по всем ошибкам, по всем образам, двое детей с разницей в 10 лет, все мы выстраивали по капле. И эта проклятая полномасштабная война все перекроила" .

Ефросинина вспомнила слова психолога о том, что из-за войны каждого человека становится одиноким. Сейчас ее муж сосредоточен на военном деле, а он живет на две страны.

Мой мужчина принял свои решения, он полностью живет сейчас защитой страны, своими военными делами. Я понимаю, что единственное, что я могу сказать, что решение я принимаю, но мне это не нравится. Мы тоже проходим через испытание, очень сложное, и я очень надеюсь, что мы его пройдем,

– подытожила знаменитость.



Маша Ефросинина с мужем / Фото из инстаграма звезды

Добавим, что Маша Ефросинина недавно признавалась, что из-за войны сильно пострадал бизнес ее мужа Тимура. Его предприятия находятся на временно оккупированных территориях, поэтому не приносят доход, к тому же неизвестно, что с ними сейчас. Поэтому бывший чиновник и бизнесмен занимается обороной Украины: принадлежит к добровольческому отряду, прикрепленному к ВСУ.

Также напомним, как Маша Ефросинина признавалась, что очень обижалась и кричала на любимого, когда он заявил ей, что идет на войну. Но сейчас она гордится Тимуром и его поступками.