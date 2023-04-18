Хочет свободной жизни, – Маша Ефросинина рассказала о старшей дочери, которая избегает публичности
Источник:Liga.net
19-летняя дочь Маши Ефросининой Нана избегает публичности и даже запрещает маме звезды много говорить о ней. Девушка заявила, что не любит, когда ее обсуждают, и желает свободной жизни. Сейчас она учится за границей.
Напомним, что два месяца назад Нана праздновала 19-й день рождения. Звездная мама поздравила ее и опубликовала фото дочери – заметно, что девочка просто ее копия.
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Почему Нана избегает публичности
Ефросинина отметила, что Нана не любит публичности и много внимания к себе.
На все мои вопросы: "Ну почему так жестко и почему так строго?", она сказала: "Мама, вот представь себе, что тебе нравится публичность, а мне с точностью до наоборот. Я не понимаю всего того, что чувствуешь ты. Мне не нравится, когда меня обсуждают,
– рассказала Маша.
По ее словам, Нана не любит, когда ее снимают, смотрят на нее на улице. "Я хочу свободы. Я хочу свободной жизни. Я хочу принадлежать сама себе", – сказала дочь Ефросининой.
Где сейчас учится дочь Ефросининой
Звезда рассказала об обучении своей дочери. Ефросинина говорит, что после получения образования в Канаде девочка учится в Нидерландах.
"Нана захотела уехать в Канаду, чтобы окончить колледж, который дает возможность поступать в университет без проблем. Но из-за коронавируса студенты буквально были закрыты в своих резиденциях при университете, и на нее это произвело безумное впечатление… Просто изуродовало ее нервную систему. Она себе свое жизнь совсем по-другому представляла", – сказала телефведущая.
По ее словам, дочь поняла, что расстояние в 10 000 километров – это страшно, поэтому решила, что больше никакой Канады и Америки, только Европа.
Ефросинина рассказала, что девочка из-за полномасштабного вторжения была вынуждена с мамой, братом и собакой скитаться по Европе.
Но она уже поступила в университет и учится в Нидерландах. Она хочет домой, скоро приедет на несколько недель на каникулы,
– добавила ведущая.
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Напомним, Маша Ефросинина еще в 2003 году вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. Сейчас мужчина служит в рядах ВСУ, как и многие другие известные украинцы. Пара воспитывает двоих детей – дочь Нану и сына Сашу.
Недавно ее 8-летний сын вернулся в Украину, хотя последний год он жил с бабушкой в Польше. Вероятно, домой он приехал с концами, ведь Ефросинина заявила, что теперь во время воздушных тревог будет включаться режим "мать-истерика".