Поджимала пальчики в ботинках, – Маша Ефросинина вспомнила, как не было денег на новую обувь
Источник:"Экзамен"
Маша Ефросинина не раз рассказывала, что ее детство в Керчи было трудным. Она вспомнила, как ходила в тесных ботинках, потому что не было денег на новые, и заявила, что из-за этого всю жизнь откладывала на "черный день".
Ранее Маша Ефросинина делилась, как ребенком жила в Крыму без света и грелась с сестрой в кожухе папы. Теперь призналась, что бедность сказалась на ее отношение к деньгам. Ведущая экономила, потому что помнит, как поджимала пальцы в ботинках, из которых уже выросла.
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Как на Ефросинину повлияла бедность в детстве
Я всегда спорила со своим мужем, который говорит: "Деньги должны работать, их нужно вкладывать. Да, ты можешь потерять, но можешь и заработать". Он фондовым рынком занимается, инвестициями. Я говорила: "Нет, я помню, как пальчики поджимала в ботиночках, потому что мне не могли новые купить, и у меня кривые пальчики. Нет-нет, я это буду накапливать, и может мы там где-то не поедем, но пусть будет на "черный день",
– вспомнила Маша Ефросинина.
Тогда Тимур смеялся и спрашивал: "Какой "черный день"? В XXI веке черный день?" Однако этим днем оказалось 24 февраля 2022 года, когда они оба потеряли бизнес и работу.
"Как бы странно это сейчас ни звучало, но меня моя бережливость спасает сейчас в прямом смысле. Меня и моих детей", – призналась ведущая.
- В декабре Маша Ефросинина рассказывала, что живет на сбережения, на то, что заработала до вторжения России, потому что 2021 год был для нее плодотворным: "Заработала я неплохо, у меня были контракты. К сожалению, в войну они прервались все. Все мои контракты на стопе". Деньги из ютуб-канала она реинвестирует дальше, поэтому иногда выходит в ноль, а иногда в минус.
- Ее муж Тимур Хромаев тоже остался без прибыли, потому что почти весь его бизнес был на оккупированных после 24 февраля территориях. "Мы ничего не знаем, что с его бизнесом там, потому что это было в городах, которые сегодня полностью разрушены", – говорила Ефросинина в интервью.