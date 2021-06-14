Маша Ефросинина рассказала, на какую работу устроила 17-летнюю дочь

Популярная ведущая Маша Ефросинина воспитывает двоих детей – 17-летнюю дочь Нану и 6-летнего сына Александра. Если младший отпрыск звезды наслаждается детством, девочка уже получила первую работу. С трудоустройством ей помогла мама.

В начале января дочь Маши Ефросининой улетела на учебу в Канаду. Сейчас в колледже каникулы, которые Нана проведет в Украине. Ведущая призналась, что за те несколько месяцев, которые они не виделись, девочка очень изменилась.

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"Вернулась совсем другим человеком: более взрослым, опытным, сознательным", – рассказала Маша Ефросинина.

Свои слова звезда подтвердила взрослыми поступками 17-летней Наны. Как выяснилось, девочка устроилась на работу, чтобы заработать первые деньги. Она работает младшим менеджером в бренде звездной мамы Mashsh.

Попросилась устроиться ко мне на работу, в мою компанию. Сказала: "Хочу зарабатывать свои первые деньги". Работает на самых низких должностях – младшим менеджером в моем бренде, но работает,

– гордо заявила Маша Ефросинина.

Отметим, хоть Маша Ефросинина крайне редко показывает дочь публике, она очень близка с Наной. Ведущая тяжело отпускала ее на учебу в Канаду. Она так плакала в аэропорту, что к ней подошли незнакомые люди и стали успокаивать. Тогда как 17-летняя девочка значительно легче переживала разлуку.

Знаменитость уверяла, что в Канаде дочке живется несладко. Состоятельные родители решили не снимать ей квартиру, поэтому она поселилась в общежитии вместе с другими иностранными студентами. Нана жила в очень маленькой комнате, где кровать совмещена со шкафом. Осложняли учебный процесс и карантинные ограничения. На уроках она сидела в маске, очках и пластмассовом козырьке.