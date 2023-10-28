Теперь знает, что такое убивать – Маша Ефросинина рассказала, как изменился ее муж на фронте
Источник:Veteran Hub
Муж телеведущей Маши Ефросининой уже больше года защищает Украину на передовой. Он уже дослужился до звания командира. И за это время Тимур Хромаев сильно изменился.
Ефросинина в новом интервью подчеркнула, что он научился убивать. Раньше ведущая рассказывала, чем ее мужчина-военный занимается в ВСУ.
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Ефросинина рассказала, как изменился ее муж
На вопрос, как часто телеведущая общается с Тимуром, Маша ответила, что у них есть правило – он должен появляться хотя бы раз в день или предупреждает, что в ближайшие дни связь не будет.
По ее словам, Тимур Хромаев очень изменился после того, как отправился на фронт. Если когда-то он даже не повышал голос, то сейчас спокойно уничтожает пришедших на наши земли оккупантов.
Мой Тимур… Человек, который ни слова плохого никогда ни о ком не сказал. Ни разу не повысил голоса на наших детей, на меня… И тут мой муж говорит: "Мы столько п**арасов…". И тут я понимаю, что мой муж теперь знает, что такое убивать,
– объяснила Ефросинина.
Она добавила, что меняют все попадающие на фронте мужчины. Однако что-то в Тимурове осталось таким, как было раньше.
"Потом мой Тимур выскакивает и говорит: "А когда мы ехали домой, нам дорогу куропаточки переходили, то мы их пропустили"... Тогда я поняла, что многие вещи своей трансформации он переживает один на один", – рассказала Мария.
Ефросинина не скрывает – за это время изменились и их отношения. Теперь мужчина стал ее называть любимой.
Мне не хватало от него розовых соплей, а здесь – любимая. У нас, когда мы встречаемся, настоящий медовый месяц. И очень тяжелая разлука... Я научилась себя голой фоткать. Ты шлешь и потом ждешь реакции, а там короткое: "Еще",
– призналась ведущая.
Смотрите интервью с Машей Ефросининой: видео
Тимур Хромаев служит в ВСУ: что известно
- Маша Ефросинина рассказала, что Тимур пошел на защиту страны добровольцем, а позже оформился в ВСУ официально. Теперь он служит в 112-й бригаде, где руководит подразделением из 100 человек.
- Его команда находится в прифронтовой зоне и занимается радиоэлектронной борьбой, БПЛА и дронами.
- Недавно Маша Ефросинина вспомнила, что даже сердилась на мужчину из-за его решения пойти в ВСУ. Но внутри тоже чувствовала гордость.