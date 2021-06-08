Маша Ефросинина продемонстрировала стильный look в клетчатой рубашке: фото

Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала новый повседневный образ, который с легкостью могут повторить поклонники. Она примерила яркую рубашку с клетчатым принтом и спортивные брюки.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина активно ведет личную страницу в инстаграме. Там звезда демонстрирует образы, а также объявляет о своей благотворительной деятельности. В этот раз она сфотографировалась возле стаканов для кофе, средства от которых будут использованы для детских больниц.

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Образ Маши Ефросининой

Для такой съемки знаменитость выбрала привлекательный и стильный повседневный образ. Она предстала перед камерой в бело-красной рубашке с клетчатым принтом, а также спортивных брюках с широкими полосками в тон. Такой аутфит удачно дополнили тонкие золотые браслеты на руках и лаконичная цепочка на шее.

Маша Ефросинина распустила волосы и уложила их голливудскими локонами. На лице звезда сделала элегантный макияж. Она подчеркнула глаза черными тенями и накрасила губы нюдовой помадой.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Напомним, что Маша Ефросинина недавно отдыхала в Мексике. Там звезда продемонстрировала множество трендовых и изысканных образов: