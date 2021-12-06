Маша Ефросинина пришла на встречу с подругами в платье за 16 тысяч гривен

Из-за безумного графика и множества проектов Маша Ефросинина крайне редко устраивает посиделки с подругами. В выходные они встретились в фешенебельном ресторане Киева. В каком образе была ведущая, смотрите ниже.

Подруги Маши Ефросининой – успешные и самодостаточные женщины. Среди них и телеведущая Катя Осадчая, и певица Оля Полякова, и фотограф Соня Плакидюк. Однако на днях телезвезда встретилась с другими не менее роскошными коллегами. Для светского выхода она выбрала платье от главной стилистки страны Ольги Слонь.

К теме Маша Ефросинина позировала в платье от главной стилистки страны Ольги Слонь

Образ Маши Ефросининой на встрече с подругами

Знаменитость надела приталенное миди-платье изумрудного цвета в мелкий белый горох. Низ ее наряда украшен воланом, а от подола до талии идет драпировка. Рукава-фонарики и глубокий V-образный вырез в зоне декольте придали образу кокетливости. Стоимость такого платья на официальном сайте бренда Spazio составляет 16 тысяч гривен.

Маша Ефросинина и раньше появлялась в нарядах от Ольги Слонь. В ноябре она гуляла по Киеву в легком цветочном платье с разрезом.

Под платье Маша Ефросинина подобрала ботфорты молочного цвета на каблуке и с острым носком. Волосы и челку телезвезда выровняла, а в макияже сделала акцент на глаза, приподняв их широкими стрелками.



Маша Ефросинина на встрече с подругами / Фото из инстаграма ведущей



Маша Ефросинина на встрече с подругами / Фото из инстаграма ведущей



Маша Ефросинина на встрече с подругами / Фото из инстаграма ведущей



Маша Ефросинина на встрече с подругами / Фото из инстаграма ведущей

Полный текст публикации Маши Ефросининой:

Сказать, что я стала меньше встречаться с подругами – ничего не сказать. У всех работа, графики, занятость, семьи, пандемийные коррективы… Зато как же мощнее ощущается прелесть от таких встреч: больше стало глубины в разговорах, меньше пустого и светского. Красивые, наполненные и самодостаточные женщины – вдохновение для меня.