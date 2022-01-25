Маша Ефросинина поздравила маму с днем рождения: архивные фото звездной дочери и мамочки
Источник:инстаграм Маши Ефросининой
Мама украинской телеведущей Маши Ефросининой празднует день рождения. 25 января звездная дочь опубликовала трогательное сообщение, где показала архивные фото и видео с мамой, а также адресовала ей приятные слова.
Для Маши Ефросининой семья – самая большая ценность. Звезда много времени проводит с мужем и детьми, часто вспоминает о родителях. В день рождения мамы телеведущая не смогла остаться в стороне и опубликовала трогательные кадры.
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Маша Ефросинина поздравила маму с днем рождения
На личной странице знаменитости в инстаграме появилось сообщение, состоящее из серии фото и видео. Телеведущая показала архивные фото мамы Людмилы Павловны. На первой фотографии Маша держала на руках маленького сына Александра, а мама стояла рядом с дочкой и внуком.
Людмила Павловна всегда искренне улыбается, на фотографиях выглядит безупречно. Примечательно то, что Маша очень похожа на звездную мамочку.
Мамулечка, в каждый твой Новый год прошу тебя лишь об одном. Будь у нас всегда! С Днем Рождения, самый позитивный человек на свете!
– написала ведущая в публикации.
Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:
Добавим, Маша Ефросинина будет ведущей главной сцены на Национальном отборе на Евровидение-2022. Финал конкурса состоится 12 февраля. В прямом эфире восемь участников будут бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в Турине.