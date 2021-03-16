Недавно украинская телеведущая Маша Ефросинина приезжала во Львов. Она поделилась новым фото из магазина своего бренда, где продемонстрировала безупречный образ.

Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина на днях посетила Львов. Звезда опубликовала редкую фотографию из шоурума, где демонстрирует элегантный аутфит.

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая предстала перед камерой в белоснежной блузке с рюшами на плечах и объемными рукавами, что добавляло женственности и изысканности. Ее звезда соединила с широкими шоколадными кожаными брюками с поясом, который подчеркнул безупречную фигуру.

Новый образ Маши Ефросининой больше акцентировал на лаконичности, поэтому она не дополняла look аксессуарами. Телеведущая распустила волосы и слегка накрутила их на концах. На лице она сделала красивый макияж, который завершил аутфит. Маша подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила нюдовой матовой помадой.

В подписи к фото Ефросинина призналась, что Львов для нее – особенный город: "Львов первый, кто приходит на ум, когда я думаю о Рождестве. Во Львове я впервые по-настоящему почувствовала праздник Святого Николая, приехав туда с премьерой фильма".

Также звезда поделилась, что именно во Львове впервые открылся офлайн-магазин ее бренда. Поэтому Маша Ефросинина выразила благодарность городу и его жителям.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

В комментариях Машу Ефросинину засыпали комплиментами: