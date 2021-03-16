Нещодавно українська телеведуча Маша Єфросиніна приїжджала до Львова. Вона поділилась новим фото з магазину свого бренду, де продемонструвала бездоганний образ.

Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна днями навідала Львів. Зірка опублікувала рідкісну світлину з шоуруму, де демонструє елегантний аутфіт.

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Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча постала перед камерою в білосніжній блузці з рюшами на плечах та об'ємними рукавами, що додавало жіночності та вишуканості. Її зірка поєднала з широкими шоколадними шкіряними штанами з поясом, який підкреслив бездоганну фігуру.

Новий образ Маші Єфросиніної більше акцентував на лаконічності, тому вона не доповнювала look аксесуарами. Телеведуча розпустила волосся та злегка накрутила його на кінцях. На обличчі вона зробила гарний макіяж, що заверший аутфіт. Маша підкреслила очі стрілками, а губи нафарбувала нюдовою матовою помадою.

У підписі до фото Єфросиніна зізналась, що Львів для неї – особливе місто: "Львів перший, хто спадає на думку, коли я думаю про Різдво. У Львові я вперше по-справжньому відчула свято Святого Миколая, приїхавши туди з прем'єрою фільму".

Також зірка поділилась, що саме у Львові вперше відкрився офлайн-магазин її бренду. Тому Маша Єфросиніна висловила вдячність містові та його мешканцям.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

У коментарях Машу Єфросиніну засипали компліментами: