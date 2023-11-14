Снова нужно расставаться, – Маша Ефросинина тронула новым фото с сыном
Источник:Маша Ефросинина
Ведущая Маша Ефросинина поделилась новым милым фото с сыном. Его звезда сделала перед очередной разлукой.
Сын телеведущей Маши Ефросининой в основном остается в Польше, где живет с бабушкой. Хотя иногда парень приезжает в Украину вместе со звездной мамочкой, некоторое время они вынуждены находиться в разлуке.
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Маша Ефросинина показала фото с сыном
В инстаграм-сториз Маша Ефросинина опубликовала новое домашнее фото с 9-летним Сашей. Он нежно прильнул к маме. Телеведущая сделала фото в коричневом свитере и была без макияжа.
Не слезаю с меня, даже игры не интересуют. В моменты, когда снова и снова нужно расставаться с ним, мое желание о прекращении существования отс*ссии самое страстное,
– поделилась телеведущая.
Маша Ефросинина с сыном / Фото с инстаграм-сториз
Поклонники Маши Ефросининой с юмором отреагировали на ее фотографию с сыном.
- "Маша, извините, но я бы с Вас тоже не слезала. Какая вы замечательная и прекрасная".
- "И я такое почувствовала, когда смотрела ваши стразы";
- "Присоединяюсь";
- "И я хочу к вам на ручки".
Реакция фанов / Фото с инстаграм-сториз
Когда сын Ефросининой был дома
- В последний раз Саша приезжал в Украину вместе с мамой еще в конце лета – в августе. Тогда ведущая взяла несколько дней отдыха, а в путь домой к ней присоединился сын. К сожалению, тогда Киев встретил их сиренами.
- 20 августа Саша впервые за долгое время встретился с отцом-военным, а уже через 5 дней мальчик встретил дома свой день рождения – ему исполнилось 9 лет. Маша Ефросинина и ее муж Тимур организовали для именинника поход в тир. У него был урок по профессиональной стрельбе и под наблюдением инструктора сделал свои первые выстрелы.