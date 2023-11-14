Снова нужно расставаться, – Маша Ефросинина тронула новым фото с сыном

Ведущая Маша Ефросинина поделилась новым милым фото с сыном. Его звезда сделала перед очередной разлукой.

Сын телеведущей Маши Ефросининой в основном остается в Польше, где живет с бабушкой. Хотя иногда парень приезжает в Украину вместе со звездной мамочкой, некоторое время они вынуждены находиться в разлуке.

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Маша Ефросинина показала фото с сыном

В инстаграм-сториз Маша Ефросинина опубликовала новое домашнее фото с 9-летним Сашей. Он нежно прильнул к маме. Телеведущая сделала фото в коричневом свитере и была без макияжа.

Не слезаю с меня, даже игры не интересуют. В моменты, когда снова и снова нужно расставаться с ним, мое желание о прекращении существования отс*ссии самое страстное,

– поделилась телеведущая.



Маша Ефросинина с сыном / Фото с инстаграм-сториз

Поклонники Маши Ефросининой с юмором отреагировали на ее фотографию с сыном.

"Маша, извините, но я бы с Вас тоже не слезала. Какая вы замечательная и прекрасная".

"И я такое почувствовала, когда смотрела ваши стразы";

"Присоединяюсь";

"И я хочу к вам на ручки".



Реакция фанов / Фото с инстаграм-сториз

Когда сын Ефросининой был дома