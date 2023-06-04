Подарки с фронта: Маша Ефросинина показала, как ее муж мстит оккупантам за бессонные ночи

Телеведущая Маша Ефросинина показала необычные подарки от мужчины-военного. Тимур посылает ей видео, как его отряд работает с техникой окупантов.

Маша Ефросинина не любит говорить о мужчине, но изредка рассказывает о разговорах с любимым и о подарках от него. На днях телеведущая продемонстрировала ценный и оригинальный "подарок" от мужчины.

К слову Маша Ефросинина неожиданно зачитала рэп в дуэтной песне с Артемом Пивоваровым

Подарки от мужчины для Ефросининой

Маша Ефросинина поделилась, какой сейчас романтика для ее супругов. Тимур Хромаев прислал жене видео из дрона, как его отряд уничтожает бронированную технику окупантов. Так военный мстит за бессонные ночи любимой в Киеве.

Романтика сейчас выглядит так. Когда утром от любимого со словами "За твои бессонные ночи, Масик" получаешь видео того, как его 12 отряд лупит отсосийские БМП,

– написала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина показала "подарок" от мужчины: видео

Напомним, из-за вторжения России Маша Ефросинина очень редко видится с мужем, как и другие семьи в Украине. В апреле семья впервые встретилась, хоть и не в полном составе. По словам Маши, Тимур не видел сына около восьми месяцев. Ефросинина рассказала, что встреча прошла со слезами.

Недавно Маше и Тимуру удалось пообщаться по видеосвязи. Из-за постоянных ночных атак на Киев Ефросинину "накрыло", но мужчина всегда умеет ее поддержать. "Верю, что все будет хорошо, он за 20 лет ни разу не соврал мне", – поделилась телеведущая.