Артем Пивоваров предложил Маше Ефросининой сделать дуэт еще в прошлом году во время интервью. Их совместная работа действительно вышла – это песня и клип "Люблю" на стихи Михаила Семенко. Это продолжение проекта "Твои стихи, мои ноты".

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Артем Пивоваров заколобил с Машей Ефросининой

Для телеведущей Маши Ефросининой это был новый опыт. Она в песне не поет, а декламирует стихотворение "Сон" – это одна из двух стихотворений, соединившихся в композиции. Эту работу Артем Пивоваров приурочил ко дню рождения Ефросининой.

Вторая часть песни – это исполнение стихотворения "Люблю" Артемом Пивоваровым, возложившим произведение на музыку. Таким образом, в клипе раскрываются две личные истории Артема и Маши. В ролике они просматривают старые фото и вещи, которые переносят его в детство.

Михаил Семенко – яркая и неординарная фигура в украинской литературе. Поэт всегда хотел отличаться от других и смело экспериментировал, стремясь изменить представление о поэзии. Я хочу, чтобы о таких выдающихся личностях узнавало как можно больше людей, поэтому посвятил эту работу поэзиям выдающегося украинского футуриста,

– поделился Пивоваров.

Артём Пивоваров и Маша Ефросинина – "Люблю": смотрите видео онлайн

Маша Ефросинина добавила, что является фанаткой проекта Пивоварова. Она вспомнила, как отреагировала на предложение сделать трек вместе.

"Сказать, что я растерялась, это ничего не сказать. Мало того, я думала, что это какая-то шутка вплоть до того, как оказалась с Артемом в студии. И там я тоже не могла овладеть нервозностью, потому что я не пою от слова" совсем ". Дальше только помню, как мы много говорили, стояли на гвоздях, смеялись, немного всплакнули и… очень легко записали композицию. Я счастлива! Мне ужасно нравится результат! А еще я теперь всем могу говорить: "У меня дуэт с Пивоваровым"".

Это не просто подарок на день рождения, это подарок моей жизни! Ибо эта песня пробуждает душу! Спасибо, что поверил, и возился со мной в студии! Люблю,

– добавила ведущая.

Украинцы делятся первыми впечатлениями от композиции и клипа в комментариях:

"Ваше современное прочтение украинской классики бесценно, Артем!"

"Боже какой покой и легкая грусть от этой песни. Такая лирическая и кайфовая. Маша – молодчинка, а Артем – мастер. Пообещал - сделал! Самый любимый проект, песня в самое сердечко";

"Пивоваров – это магия, вдохновение, лучшие хиты. Спасибо вам за творчество";

"С самого утра не могу наслушаться этой песней, песня окутывает, обнимает и вдохновляет";

"Какая пронзительная красота! Маше много лет. Вам, Артем, процветание".

Заметим, Артем Пивоваров продолжает работать над проектом "Твои стихи – мои ноты". Ранее он презентовал трек "Глаза" на стихотворение Григория Чупринки в дуэте из Quest Pistols.