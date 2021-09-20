Пятый сезон обновленных "Танцев со звездами" поражает помпезностью – постановки, спецэффекты, состав жюри и ведущих звездного балкона. Не меньшего внимания заслуживают наряды Иванны Онуфрийчук, Екатерины Кухар, а в 3 выпуске еще и Маши Ефросининой, которая разделяла с участниками волнение во время выставления оценок.

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Образ Маши Ефросининой на "Танцах со звездами"

Для появления на звездном балконе ведущая выбрала платье, которое идеально соответствует стилистике юбилейного сезона – темно-фиолетового цвета. Это наряд длины макси с длинными рукавами и закрытым декольте. В нем Маша Ефросинина выглядела максимально женственной и изящной.

Все благодаря приталенному силуэту, который подчеркнул талию, и чешуе, которые переливались под светом софитов. К тому же свой образ ведущая довершила серьгами-кольцами с камнями. Так что блеска было хоть отбавляй.

Волосы Ефросинина собрала в низкий нарядный хвост, а челку уложила ровно. Вечерний макияж со стрелками и темными тенями стал финальной деталью невероятного look.



Маша Ефросинина на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма ведущей



Маша Ефросинина на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма ведущей



Маша Ефросинина на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма ведущей

Напомним, Маша Ефросинина тоже принимала участие в "Танцах со звездами" 2018 года. На паркет она выходила с харизматичным Максом Леоновым, одержавшим победу в паре с Сантой Димопулос. Тогда как с ведущей дошел лишь до 5 эфира.