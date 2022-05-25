Маша Ефросинина показала, как 7-летний сын поздравил ее с 43-летием: "Заплатил за собственные деньги"

Украинская телеведущая Маша Ефросинина отмечает день рождения. Она показала, какой подарок получила у сына.

Сегодня, 25 мая, украинская телеведущая Маша Ефросинина отмечает 43-летие. В этот день она впервые провела без мужчины.

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Маша Ефросинина празднует день рождения

Ведущая рассказала, что каждый ее день рождения начинается с букета цветов от мужа Тимура. Но во время войны ее 7-летний сын продолжил эту традицию.

Двадцать лет мой день рождения начинается с цветов от мужчины. Но сегодня, когда мы в тысячи километрах друг от друга, наш сын не дал этой традиции прерваться,

– поделилась Маша Ефросинина.

Именинница показала, что 43-й день рождения начался с цветов от сына. Он вошел к звездной мамочке в комнату и вручил ей букет.

"Первый букет в день рождения. И он от тебя", – растрогалась Маша Ефросинина. В то время как мальчик добавил: "Заплатил за свои деньги".



Маша Ефросинина показала подарок от сына / Фото с инстаграм-сториз

Как звезды проводят день рождения во время войны

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