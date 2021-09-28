Маша Ефросинина ответила на обвинения Пустовита о хайпе на скандальном разводе

Муж известной блогерши Саши Бо Игорь Пустовит заявил, что ведущая Маша Ефросинина взяла интервью у Саши только для собственных рейтингов. Звезда ответила, что не будет опускаться и комментировать его слова, но отметила, что у нее до сих пор есть позиция, она не лгала и не жалеет, что взяла интервью.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина месяц назад взяла интервью у блогерши Саши Бо (Пустовит), где та рассказала о якобы муже-абьюзере, разводе с ним и булимии. Ее экс-возлюбленный, Игорь Пустовит, отверг все слова, рассказал свою версию брака и обвинил Ефросинину в том, что для нее интервью Саши – только хайп и рейтинги.

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Маша Ефросинина об интервью Саши Бо

Знаменитость ответила, что ей не нужно это комментировать. Поскольку это превратится в "неприятную возню". Она подчеркнула, что есть два интервью, жены и мужа, данные двум разным журналистам. Исходя из этого люди сами должны делать выводы.

Если я открою рот, все превратится или в оправдание, или в защиту. Я ни секунды не жалею о проделанной работе. Это очень сложная ситуация для всех, здесь нет людей, которые вышли, легко тряхнув головой. Все находятся в очень сильной турбулентности,

– отметила Маша.

"И комментировать что-либо – это опускаться до уровня грязи и разборок. Поэтому скажу так: я ни о чем не жалею, не соврала ни в едином слове, у меня есть позиция, и я по-прежнему считаю, что Саша сильная и отважная, что смогла заговорить", – подчеркнула Ефросинина.

Телезвезда добавила, что по личному опыту знает, сколько женщин молчат о насилии. Поэтому она благодарна Саше как женщина и как журналистка.

Эта история – не для ср*ча, это история – чтобы все сделали свои выводы. Все комментарии в этой истории – это и есть боль каждого человека,

– считает ведущая.

Маша Ефросинина также прокомментировала решение пары вынести все ссоры и скандалы в браке на публику.

"Здесь уже, извините, как есть. Это было решение каждого из них. Единственное, что могу добавить – я несколько раз спрашивала Сашу, действительно ли она хочет это делать. Это было ее решение. Никто ни на кого не давил. Я в какой-то момент уже даже попрощалась с этим интервью", – подытожила звезда.



Маша Ефросинина и Саша Бо / Фото из инстаграма Саши Бо

Скандал вокруг Пустовитов