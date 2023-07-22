Телеведущая опубликовала новое инстаграм-сториз, где высказалась о своем вчерашнем посте и гневной реакции украинцев на него. Она объяснила, что речь была совсем не о Юрии Горбунове.

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Маша Ефросинина ответила на критику

Ефросинина объяснила, что имела в виду. Она просила фанатов не требовать от нее комментариев в любых ситуациях, которые становятся массово обсуждаемыми в сети.

Да от***итесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году. Я писала о том, что если вы боретесь за свою правду, вы злые на что-то, не нужно постоянно нуждаться в тех же проявлениях от меня в каждом таком случае,

– написала ведущая.

"Потому что это для меня, как и для всего нашего общества, прямой путь к тотальному психологическому заболеванию. А я его уже вижу, касаюсь и чувствую".

Маша Ефросинина добавила, что у него есть свои эмоции, своя жизнь, обязанности и дела с детьми. Также ведущая призналась, что ее отношения с Тимуром проходят очередное испытание.

Почему я вас не интересую как человек, а только как объект, который нужно разбить, когда вам хочется, чтобы я вела себя так же, как плохо вам? Люди, уважаемые, молю, думайте, а не додумывайте! Нам всем п*зда с таким отношением друг к другу,

– подытожила телезвезда.



Маша Ефросинина ответила на критику / Фото с инстаграм-стортз

Напомним, во вчерашнем сообщении Маша Ефросинина не упоминала имени Юрия Горбунова, но напомнила, что имеет четкую позицию – не участвовать в публичных ссорах. "Я буду высказываться только тогда, когда почувствую, что это что-то изменит, а не просто добавит кусок дерьма на вентилятор, чтобы все комментируя удовлетворились, а пресса настрочила заголовки", – писала ведущая.

Но поклонники раскритиковали ее: заподозрили в попытке оправдать коллегу и возразили ее словам о "внутренних срачах". В сети считают, что нужно выражать свою позицию и доносить до власти или публичных лиц ошибки.