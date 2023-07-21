"Есть один нюанс": Ефросинина отказалась комментировать скандал с Горбуновым – ей ответили

Телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на скандал вокруг студии Юрия Горбунова и 33 миллиона для съемок сериала. Она объяснила, почему не хочет давать комментарии – в сети ответили.

Маша Ефросинина появилась в сети с эмоциональным сообщением о "внутренних срачах" в обществе. Она не упомянула имени Юрия Горбунова в публикации, однако отметила, что "не участвует в публичных расстрелах людей".

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Маша Ефросинина отреагировала на скандал с Горбуновым

Я виновата. Виновата в том, что не участвую в публичных расстрелах сильно налажавших людей. Виновата, что не делаю репосты ваших сообщений о преступлениях. Виновата, что не критикую власть. Виновата, что не так беру интервью. Виновата, что не так выгляжу, как вам хочется. Виновата даже, когда исчезаю отсюда,

– написала Ефросинина.

Ведущая добавила, что имеет четкую позицию после того, как сама попала в языковой скандал – она не будет участвовать во "внутренних срачах", даже если согласна с обществом.

Маша Ефросинина вспомнила о потерях на фронте, а еще высказалась о "ментальной смерти в тылу" – "п*здец стране как живом организме", признании людей в попытках суицидов, апатии и слез. По ее мнению, украинское общество завершило фазу единения и перешло в фазу "тотального психологического упадка".

Все, что я могу – это продолжать делать свое дело и помогать тем, кто в этом нуждается и принимает мою помощь. Как поступают сегодня все сознательные люди. Я буду высказываться только тогда, когда почувствую, что это что-то изменит, а не просто добавит кусок дерьма на вентилятор, чтобы все, удовлетворились, а пресса настрочила заголовки.

– заявила телеведущая.

"Поэтому единственная вина, которую я на самом деле чувствую – это нехватка слов, чтобы каждый день объяснять детям, почему их папа выбрал воевать, а не быть с ними, и почему их мать постоянно отсутствует из-за работы".



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Не все украинцы согласились с Машей Ефросининой. На ее сообщение отреагировали почти 1400 пользователей и многие упрекнули ведущую. Мол, если она сейчас говорит о Горбунове – это не "срач", а проблема, которую нужно решать. Также Машу заподозрили в попытке отбелить коллегу, а еще посоветовали спросить у мужчины – нужен ли сейчас развлекательный контент.

"Очень красиво и лирично. Но есть один нюанс, если это сообщение Вы написали о сраче о миллионах на тупые сериалы. Это не срач, а большая беда и обкрадывание. И знаете в чем разница донатов Ваших и других звезд/известных людей – Вы отдаете многое, а мы последнее";

"В чем упадок общества? В том, что мы яро выражаем свою позицию против хищения бюджетных средств? В том, что не хотим спонсировать тупые сериалы ваших друзей? Как по-другому донести до Горбунова, что его продукт никому не нужен, что народ хочет только победы, что мы хотим только оружие для наших войск, не хотим смотреть дерьмо, которое снимается за наш счет";

"Если ваше сообщение касается Горбунова и Осадчей. То ваша попытка их защитить и оправдать – такая себе. Ну и если вы считаете, что эта история нормальная, то очень обидно";

"Мы все виноваты, что до сих пор терпим власть, которая ворует деньги из бюджета! Сейчас нужны дроны, автомобили, амуниция и оружие. А после победы будем снимать фильмы и делать фонтаны";

"Умирает старый общественный строй – это факт. Да, как было, уже не будет. Но рождается как раз новое, не безразличное общество! Которое к чему-то стремится, знает как с ним можно, а как нет. И это точно не говно на вентиляторе и деградация";

"Это попытка отбелить Горбунова, Маша?".

Машу Ефросинину поддержали звездные коллеги. "Озвучила все, что у меня внутри", – написала Оля Полякова. Сообщение облюбовали Монатик, Елена Кравец, Лилия Ребрик.

Скандал вокруг сериала Горбунова