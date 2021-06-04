Маша Ефросинина умилила сеть романтическими селфи с мужем

Популярная телеведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым недавно отдыхала в Мексике. После возвращения из отпуска знаменитость опубликовала селфи с любимым на фоне океана.

Звездные супруги наслаждались желанным отдыхом на берегу океана. Маша Ефросинина пыталась запечатлеть на камеру самые яркие моменты, теперь делится ими с поклонниками.

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Романтические фото Маши Ефросининой и Тимура Хромаева

Маша Ефросинина обнародовала романтические кадры, на которых позирует вместе с любимым. Телеведущая на фото изображена в черном купальнике и соломенной шляпе. Она нежно обняла любимого Тимура, который позировал с обнаженным торсом, и поцеловала его.

Влюбленные мыло улыбались на камеру, получали удовольствие от каждого момента. Они смогли сполна насладиться долгожданной поездкой.



Тимур Хромаев и Маша Ефросинина / Фото с инстаграма Маши Ефросининой



Тимур Хромаев и Маша Ефросинина / Фото с инстаграма Маши Ефросининой

Поскольку звезда редко публикует в сети фотографии, на которых стоит вместе с любимым, то такое сообщение вызвало большой ажиотаж среди ее поклонников.