Маша Ефросинина очаровала романтическим образом в розовом костюме: видео

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала новый образ, который выбрала для съемок. Звезда предстала перед камерами в нежном розовом костюме.

После отпуска в Мексике Маша Ефросинина вернулась к рабочим будням. На личной странице в инстаграме она снова публикует кадры, где показывает одежду для съемок

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Романтический look Маши Ефросининой

Телеведущая появилась перед камерой в чрезвычайно красивом костюме нежно-розового цвета, который состоит из широких брюк и пиджака. Маша не застегивала верхнюю одежду, из-под которой виднелась белая футболка. Наряд она соединила с обувью белого цвета на низкой подошве.

Короткие волосы Ефросининой визажисты уложили в легкие локоны, а на ее лице сделали безупречный макияж: на веки нанесли светлые тени, а губы накрасили матовой помадой нюдового цвета.

Предыдущие образы Маши Ефросининой