Маша Ефросинина объяснила, почему муж запрещает ей возвращаться в Украину с детьми

Телеведущая Маша Ефросинина до последнего не хотела уезжать из Украины. Сначала она переехала во Львов, а потом перебралась с детьми в Варшаву. Сейчас звезда очень хочет вернуться домой, но Тимур ей запрещает.

По словам Ефросининой, каждые три дня она заявляет мужу, что едет домой. Однако он умоляет ее оставаться за границей, чтобы и у нее, и у детей была нормальная жизнь. Кроме того, Тимур заметил, что когда жена уехала подальше от воздушных тревог и взрывов, она стала более спокойной и красивой.

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Муж Ефросининой запрещает ей возвращаться в Украину

Он сказал: "Ты должна оставаться там, потому что я начал видеть, что разгладилось твое лицо, что твои глаза наконец-то избавились от страха, паники, того ужаса за все, что происходит, что я видел, пока мы были на Западе Украины",

– вспомнила Маша Ефросинина слова Тимура.

Более того, телезвезда уговаривает всех украинок не возвращаться домой к победе, ведь считает, что тогда они приедут с другой энергией: "Вы вернетесь уже с живыми взглядами, с живой энергией, чтобы возвращать Украину к жизни".

Маша Ефросинина с мужем Тимуром: фото

Кстати, раньше Ефросинина рассказывала, что страдает из-за разлуки с мужем. Впервые за 20 лет они отмечали годовщину своего знакомства не вместе. Однако сложно не только ведущей, но и Тимуру, впервые заплакавшему при детях.