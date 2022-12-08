Ефросинина вспомнила, как чуть не умерла на вечеринке Горбунова: кто из шоу-биза в этом виноват

В новом выпуске ютуб-шоу "Дорослі дівчата" Ефросинина и Полякова затронули тему ведьмачества и магии. Телеведущая вспомнила, что четыре года назад чуть не погибла на дне рождении Юрия Горбунова, потому что коллега сделала ей на смерть.

Маша Ефросинина рассказала, что именно завядки Юрию Горбунову сняла проклятие, и ее карьера пошла вверх. Как это было, узнайте дальше.

Читайте также Я облажалась, – Маша Ефросинина о языковом скандале с Поляковой

Ефросинина чуть не погибла из-за коллеги-ведущей

Телеведущая чуть не погибла 24 августа 2018, когда пришла на помпезную вечеринку Юрия Горбунова на Трухановом острове. Он собрал друзей в ресторанчике на деревянном понтоне, под который и провалилась Ефросинина.

Я с букетом цветов, Тимур немного позади, прихожу поздравлять Юрку. Дарю ему цветы, вижу Катю Осадчую где-то в десяти шагах от меня. Куча людей, и именно я делаю три шага, подо мной проваливаются доски, я иду под воду. Под водой железный штырь, протыкающий мне бедро в сантиметре от живота. Еще сантиметр, и он бы меня полностью проткнул, я уже была бы мертва,

– эмоционально рассказала звезда.

Маша Ефросинина потеряла сознание от боли и пришла в себя уже в больнице. На утро ей позвонил по телефону Горбунов и посоветовал бабку, к которой "ездит весь Киев". "Именно он на следующий день, когда я была в больнице, позвонил узнать, как мои дела, и сказал, что он бы мне советовал пойти к бабке: "Пойди к какому-то знающему человеку, это, Маруся, что-то не то", – рассказала Маша Ефросинина.

Та провела "слив на воск" и сказала, что коллега по шоу-бизу сделала ей профессиональную смерть.

Она сказала, что мне реально сделано на профессиональную смерть. И на то, что я всегда буду ходить по лезвию… Сделано моей коллегой, которой не дает покоя моя карьера и мои большие проекты,

– призналась Маша Ефросинина.

Похоже, она догадывается, чьих рук это дело, но называть имя публично не стало. "Никто даже не знает, где она сейчас", – иронически прокомментировала ведущая.