MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, после полномасштабного вторжения сбежала из Украины и молчала о войне. Недавно певица выпустила новый альбом Love song.
Интересно Предательница MARUV сменила псевдоним и нарвалась на хейт: "Твоя страна захлебывается в крови"
MARUV спела на украинском
Теперь предательница отметилась очередным циничным поступком. На днях она спела песню For My Baby. Композицию, написанную на украинском языке, MARUV посвятила 1-летнему сыну.
В тексте артистка спела о свободе рода и свободе народа. Также у колыбельной есть пожелание расти в счастье и обещания охранять сон.
MARUV посвятила сыну колыбельную на украинском языке: видео
Неизвестно, почему запроданка напевает своему сыну перед сном украинскую колыбельную. Она ведь сама выступает перед россиянами в зарубежных клубах.
Где сейчас MARUV
- В октябре 2022 звезда впервые рассекретила свою локацию. Тогда она постила свои фото из Турции, куда сбежала с мужем.
- Гастролер заявила, что с ней и его ребенком все хорошо и она находится в безопасном месте. После этого она не отвечала, где находится.
- Однако на днях в сети появилась информация, что артистка вернулась или готовится возвращение на русскую сцену. Почему MARUV решила перебраться в страну-агрессорку – неизвестно.
- Напомним, что ранее украинская ведущая Катя Осадчая послала MARUV вслед за российским кораблем и сказала отдать украинский паспорт.