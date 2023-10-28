MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, после полномасштабного вторжения сбежала из Украины и молчала о войне. Недавно певица выпустила новый альбом Love song.

Интересно Предательница MARUV сменила псевдоним и нарвалась на хейт: "Твоя страна захлебывается в крови"

MARUV спела на украинском

Теперь предательница отметилась очередным циничным поступком. На днях она спела песню For My Baby. Композицию, написанную на украинском языке, MARUV посвятила 1-летнему сыну.

В тексте артистка спела о свободе рода и свободе народа. Также у колыбельной есть пожелание расти в счастье и обещания охранять сон.

MARUV посвятила сыну колыбельную на украинском языке: видео

Неизвестно, почему запроданка напевает своему сыну перед сном украинскую колыбельную. Она ведь сама выступает перед россиянами в зарубежных клубах.

Где сейчас MARUV