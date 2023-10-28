MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, після повномасштабного вторгнення втекла з України та мовчала про війну. Нещодавно співачка випустила новий альбом Love song.

Цікаво Зрадниця MARUV змінила псевдонім та нарвалася на хейт: "Твоя країна захлинається у крові"

MARUV заспівала українською

Тепер зрадниця відзначилася черговим цинічним вчинком. Днями вона заспівала пісню For My Baby. Композицію, яка написана українською мовою, MARUV присвятила 1-річному сину.

У тексті артистка заспівала про "волю роду" та "свободу народу". Також у колисковій є побажання зростати в щасті й обіцянки охороняти сон.

MARUV присвятила сину колискову українською мовою: відео

Невідомо, чому запроданка наспівує своєму сину перед сном українську колискову. Адже вона сама виступає перед росіянами у закордонних клубах.

Де зараз MARUV