Марине надо мозг вернуть на место, – Вячеслав Узелков разозлился из-за экс-жены

Украинский боксер Вячеслав Узелков 3 года назад расстался с Мариной Боржемской. Вспоминая об экс-возлюбленной, мужчина очень злится. Узелков заявил, что она настраивает детей против него и он не может видеться с ними.

Боксер и тренер во время разговора о бывшей жене вел себя очень агрессивно, однако своей реакции не объяснил.

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Вячеслав Узелков об экс-возлюбленной и общении с детьми

Звездный папаша рассказал, что видится с дочкой Оливией и сыном Робертом лишь дважды в год – на их дни рождения. По словам Узелкова, дети не хотят общаться с ним: "Я звоню детям, но они не хотят разговаривать. Так, могу найти их на улице, но тогда Марина говорит, что я их преследую".

Вячеслав заблокировал сына в социальных сетях. Он не хочет, чтобы первенец видел ссоры с женой, а также отметил, что у Роберта очень ухудшилось зрение: "Уже три года он носит очки. Все началось, когда мы с Мариной еще были вместе. Для чего ему телефон? Он постоянно с бабушкой, которая дает гаджет и все".

Вячеслав Узелков с детьми / Фото из инстаграма боксера

Узелков заявил, что не собирается идти к специалистам и налаживать отношения с бывшей.

Сначала надо Марине вернуть мозг на место,

– эмоционально высказался боксер.

, Вячеслав Узелков и фитнес-тренер Марина Боржемская прожили в браке 22 года. У них двое детей – дочь Оливия и сын Роберт. Громкий развод пары состоялся в 2018 году. Год после этого разрыва был очень тяжелым для боксера. Сейчас у Узелкова есть новая избранница, однако он не рассекречивает ее. Вячеслав объяснил, что раньше уже рассказывал на весь мир, как сильно любит. Больше таких ошибок не будет повторять.