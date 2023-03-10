Марина из "Холостяка-12" пожаловалась на лишний вес и показала фото без обработки

Одна из самых ярких участниц 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина во время войны уехала в США. Она живет в Лос-Анджелесе, не слышит сирен и взрывов, но говорит, что из-за стресса очень поправилась. Девушка рассказала о лишнем весе и показала фото без обработки.

Благодаря шоу "Холостяк" у Марины 139 тысяч фолловеров в инстаграме, которым она рассказывает не только о жизни в Америке, но и делится личным. Например, тем, что весит гораздо больше, чем последние семь лет.

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Марина из "Холостяка-12" пожаловалась, что поправилась

Моя боль сейчас – это лишний вес. Я действительно чувствую себя некомфортно, и последние 7 лет мой вес никогда не был таким. Я верю, что это результат защиты моего тела, так сработала психосоматика,

– написала Марина.

"Я практикую сейчас новые методы познания себя, хочу вернуть себе себя. Заново учусь договариваться со своим телом через любовь и принятие, и опять-таки – спокойное отношение. Если мы не можем влиять на события, нужно учиться контролировать отношение. А если уже пошли эмоции на сложившуюся ситуацию – давать им выход. Не блокировать в себе", – посоветовала блогерша.

Свое откровенное сообщение Марина дополнила серией фото из Лос-Анджелеса, на которых, как уверяет, настоящая, без фильтров и обработки. В комментариях ее назвали "милой, очаровательной девушкой" и похвалили за правильные слова.

Марина из "Холостяка-12" / Фото с инстаграма участницы шоу

Марина из "Холостяка-12" / Фото с инстаграма участницы шоу

Кстати, раньше Марина показывала свои фото до уколов и риносептопластики, которую сделала два года назад из-за постоянно заложенного носа. Девушка также увеличила грудь, ежегодно колет себе ботокс и подкалывает губы. Более того, в подростковом возрасте у участницы "Холостяка" было расстройство пищевого поведения, потому что сидела на жестких диетах, "возвращала" еду или "наказывала" себя голоданиями.