Завдяки шоу "Холостяк" у Марини 139 тисяч фоловерів в інстаграмі, яким вона розповідає не лише про життя в Америці, а й ділиться особистим. Наприклад, тим, що важить значно більше, ніж останні сім років.

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Марина з "Холостяка-12" поскаржилася, що погладшала

Мій біль зараз – це зайва вага. Я дійсно почуваюся некомфортно, й останні 7 років моя вага ніколи не була такою. Я вірю, що це результат захисту мого тіла, так спрацювала психосоматика,

– написала Марина.

"Я практикую зараз нові методи пізнання себе, хочу повернути собі себе. Наново вчуся домовлятися зі своїм тілом через любов і прийняття, і знову-таки – спокійне ставлення. Якщо ми не можемо впливати на події, потрібно вчитися контролювати ставлення. А якщо вже пішли емоції на ситуацію, що склалася – давати їм вихід. Не блокувати в собі", – порадила блогерка.

Свій відвертий допис Марина доповнила серією фото з Лос-Анджелеса, на яких, як запевняє, справжня, без фільтрів та обробки. У коментарях її назвали "милою, чарівною дівчиною" та похвалили за правильні слова.

Марина з "Холостяка-12" / Фото з інстаграму учасниці шоу

Марина з "Холостяка-12" / Фото з інстаграму учасниці шоу

До речі, раніше Марина показувала свої фото до уколів та риносептопластики, яку зробила два роки тому через постійно закладений ніс. Дівчина також збільшила груди, раз у рік коле собі ботокс і підколює губи. Ба більше, у підлітковому віці в учасниці "Холостяка" був розлад харчової поведінки, бо сиділа на жорстких дієтах, "повертала" їжу або "карала" себе голодуваннями.