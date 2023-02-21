Актриса Марина Грицук из "Дизель Шоу" после оккупации нашла работу на российском канале
Источник:Марина Грицук
Звезда юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Грицук стала ведущей утреннего шоу в Беларуси. Теперь она лицо международной версии российского канала ТНТ. Это после того, как пережила оккупацию под Киевом.
Белорусская актриса Марина Грицук работала в Украине на "Дизель Шоу", но после 17 дней в оккупации под Киевом вернулась на Родину, чтобы устроится там на российский телеканал. Сейчас она ведущая утреннего шоу "Подъем".
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Марина Грицук из "Дизель Шоу" работает на российском телеканале в Беларуси
Новой работой Марина Грицук похвасталась в инстаграме. Теперь и она финансирует летящие в Украину российские ракеты, ведь на белорусском телеканале ТНТ International зарабатывает компания "Газпром-медиа", она является владельцем ТНТ с 2001 года.
Интересно, что экс-актриса "Дизель Шоу" еще до полномасштабного вторжения России не стеснялась вести мероприятия с путинистом Дмитрием Дюжевым, катающимся в оккупированный Донецк.
У Грицук большинство пророссийских комментаторов, но украинцы тоже высказывают свою позицию:
- "Деньги не пахнут";
- "Как говорят кому война, а кому пиар";
- "Ну вы сделали свой выбор".
Напомним, ранее Егор Крутоголов рассказывал, что вторжение России застало Марину Грицук под Киевом. В оккупации она провела 17 дней, а забирать ее приехали на танке благодаря связям мужа.
"Она попала в оккупацию под Киевом. 17 дней она с семьей просидели без связи и света. На 17 день муж договорился ее забрать. За ней приехал танк и забрал ее. Ее муж – артист. Просто хотел спасти свою жену, потому что мы не могли помочь. Они очень сильно рисковали", – комментировал руководитель "Дизель Шоу" в июле 2022 года.
- Кстати, Сергей Писаренко и Евгений Никишин из "Дизель Шоу" тоже выбрали Россию. В сентябре они нашли работу на лайнере, который курсирует из Сочи в Турцию, а в Украине их прозвали "мерзавцами".
- В ноябре Евгений Сморыгин заявил, что они оба покинули проект, потому что "не смогли официально высказать проукраинскую позицию". Удивительно, сотрудничество с ними разорвали, но понимают как людей, потому что у них "там семьи".