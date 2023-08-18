Это произошло прямо во время прогулки. По словам знаменитости, ее 11-летняя Оливия подбежала и сказала ей, что она уходит на кофе с мужчиной. Другие варианты не рассматривались.

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Марина Боржемская рассказала об отношениях после развода

Фитнес-тренер поделилась, что знакомство произошло уже после полномасштабного вторжения. Как заметила Боржемская, это была "хорошая романтическая история".

Я не могу сказать, что я была в отношениях. Просто появился человек на некоторое время. Во время полномасштабной войны. Познакомились на улице. Оливия подбежала. В то время мы с ней гуляли, и она сказала: "Мам, давай телефон, ты пойдешь на кофе и это не обсуждается". Она это подтолкнула. Я не могу назвать это романом. Это была какое-то время хорошая романтическая история,

– рассказала Марина.

Несмотря на это, Боржемская уже не встречается с тем мужчиной. Она отметила, что в отношениях с ним были некоторые моменты, которые она не готова была терпеть.

"Были определенные признаки, которые для меня не комфортны. Ограничения, или где-то кто-то переходит границу. Я к этому не готова. Я считываю это очень быстро. И понимаю, если человек сейчас так себя ведет, то в дальнейшем будет еще хуже", – объяснила тренер.

Сейчас у Марины нет любимого человека рядом, но она убеждена, что настоящая любовь существует.

Интервью с Мариной Боржемской: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Марина 22 лет находилась в отношениях со спортсменом Вячеславом Узелковым. Они поженились в 1999 году, а о разрыве пари стало известно 28 декабря 2018 года. Марина Узелкова сообщила о разводе с боксером и просто отметила, что их пути разошлись.

После заявления бывшей жены звездный тренер реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" не заставил себя ждать с комментарием. Он заявил, что не сумел сдержать свою ревность. Именно это и послужило причиной его развода.

В браке у супругов появилось двое детей. Оказывается, боксер после начала полномасштабной войны даже не появился в их жизни. Следовательно, Марина сама воспитывает двоих детей – 14-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Оливию.