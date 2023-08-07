Украинская певица Мария Бурмака поделилась деталями личной жизни. Она вспомнила отношения с мужем, который младше ее на 10 лет.

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Мария Бурмака об отношениях с младшим мужчиной

Я встречалась с программистом. Мы жили вместе около пяти лет. Это были очень веселые отношения. Его зовут Виктором, он младше почти на 10 лет. Я с настороженностью отнеслась, когда он начал ухаживать. Он ходил на мои концерты. Я говорила: "Витя, мое сердце занято, давай будем друзьями, просто общаться",

– вспомнила Мария Бурмака.

Певица и программист впоследствии снова пересеклись. Во время следующей встречи звезда влюбилась. "В какой-то момент у меня сломался компьютер, мы в сети пересеклись, я сказала. И он говорит: "Я приду – поремонтирую". И он пришел, а я смотрю на него и думаю: "Боже, какой красивый". Глаза, вьющиеся волосы. Он очень снаружи яркий был".

Довольно быстро начали жить вместе, потому что я сломала руку. Я на съемках каталась на коньках, упала и сломала плечо. Он приехал в травмпункт, у меня рука с гипсом, я не могу даже расшнуровать себе все. Он привез меня домой, шнурочки расшнуровался, и потом как-то так случилось, что он и остался,

– поделилась артистка.

Мария Бурмака добавила, что уже давно не вместе с Виктором, но он остался важным и надежным человеком в ее жизни. Певица уверена, что экс-любимый всегда готов подставить ей свое плечо.

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Личная жизнь Марии Бурмаки

В 1993 году Мария Бурмака вышла замуж за Дмитрия Небесийчука. В браке у них родилась дочь Ярина. По недоразумению супруги расстались в 2000-х. Дмитрий скончался в январе 2022 года. Пока Мария Бурмака не хочет во второй раз выходить замуж.

Впрочем, сердце Марии сейчас занято. Она находится в отношениях с мужем, но его имя держит в секрете. Пара знала друг друга раньше, а после переписки решила сойтись. "Он мне написал на сайт. Я почему ответила. Так мы начали общаться".