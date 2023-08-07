Українська співачка Марія Бурмака поділилась деталями особистого життя. Вона пригадала стосунки з чоловіком, що молодший за неї на 10 років.

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Марія Бурмака про стосунки з молодшим чоловіком

Я зустрічалася з програмістом. Ми разом жили близько п'яти років. Це були дуже веселі стосунки. Його звуть Віктором, він за мене молодший майже на 10 років. Я з насторогою поставилася, коли він почав залицятися. Він ходив на мої концерти. Я говорила: "Вітю, моє серце зайняте, давай будемо друзями, просто спілкуватися",

– згадала Марія Бурмака.

Співачка та програміст згодом знову перетнулися. Під час наступної зустрічі зірка закохалась. "В якийсь момент у мене зламався комп'ютер, ми в мережі перетнулися, я сказала. І він каже: "Я прийду – поремонтую". І він прийшов, а я дивлюся на нього і думаю: "Боже, який красивий". Вії, очі, кучеряве волосся. Він дуже зовні яскравий був".

Досить швидко почали жити разом, бо я зламала руку. Я на зніманнях каталася на ковзанах, упала і зламала плече. Він приїхав до травмпункту, у мене рука з гіпсом, я не можу навіть розшнурувати собі все. Він привіз мене додому, шнурочки розшнурував, і потім якось так сталося, що він і лишився,

– поділилась артистка.

Марія Бурмака додала, що вже давно не разом з Віктором, але він залишився важливою та надійною людиною в її житті. Співачка впевнена, що екскоханий завжди готовий підставити їй своє плече.

Інтерв'ю з Марією Бурмакою: дивіться відео онлайн

Особисте життя Марії Бурмаки

У 1993 році Марія Бурмака вийшла заміж за Дмитра Небесійчука. У шлюбі в них народилась донька Ярина. Через непорозуміння подружжя розлучилося у 2000-х. Дмитро помер у січні 2022 року. Наразі Марія Бурмака не має бажання вдруге виходити заміж.

Утім, серце Марії зараз зайняте. Вона перебуває у стосунках з чоловіком, але його ім'я тримає в таємниці. Пара знала один одного раніше, а після листування вирішила зійтися. "Він мені написав на сайт. Я чомусь відповіла. Так ми почали спілкуватися".