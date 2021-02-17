Популярная украинская певица Слава Каминская поделилась с поклонниками нежным фото. На нем она поразила сходством с мамой и показала детей.

Солистка группы "НеАнгелы" и украинская певица Слава Каминская обнародовала новое фото на своей странице. Она показала нежный и редкий кадр с мамой и детьми.

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Слава Каминская с мамой и детьми

Знаменитость с семьей позировала перед камерой в одном из развлекательных заведений Киева. Она появилась в повседневной образе. Слава Каминская надела светлые джинсы и розовый свитер с изображением Микки Мауса. Наряд певица совместила с белыми кроссовками на массивной подошве.

Длинные волосы она распустила и сделала роскошную укладку с пышными локонами. Звезда дополнила образ макияжем, подчеркнув глаза стрелками и накрасив губы яркой розовой помадой.

Мама Славы Каминской не отстает от дочери, поэтому также продемонстрировала стильный образ. Она позировала в черных кожаных брюках и синем свитере. Женщина сделала красивую прическу и макияж. На фото заметно, насколько Слава похожа с самой родной.

Старший сын певицы, Леонард, перед камерой предстал возле бабушки. А дочь Лаура смешно прижалась к маминой ноге.

Мамы, которые могут заставить своих киндеров стоять на фото ровненько, еще и улыбаться, как вы это делаете?

– поинтересовалась Слава Каминская.



Слава Каминская с мамой и детьми / Фото из инстаграма Славы Каминской

Поклонников очаровало новое фото звезды: