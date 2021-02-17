Популярна українська співачка Слава Камінська поділилась з шанувальниками ніжним фото. На ньому вона вразила схожістю з мамою і показала дітей.

Солістка гурту "НеАнгели" та українська співачка Слава Камінська оприлюднила нове фото на своїй сторінці. Вона показала ніжний та рідкісний кадр з мамою і дітьми.

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Слава Камінська з мамою і дітьми

Знаменитість із сім'єю позувала перед камерою в одному з розважальних закладів Києва. Вона постала в повсякденному образі. Слава Камінська вдягнула світлі джинси та рожевий светр із зображенням Міккі Мауса. Вбрання співачка поєднала із білими кросівками на масивній підошві.

Довге волосся вона розпустила та зробила розкішну укладку з пишними локонами. Зірка довершила образ макіяжем, підкресливши очі стрілками й нафарбувавши губи яскравою рожевою помадою.

Мама Слави Камінської не відстає від доньки, тому також продемонструвала стильний образ. Вона позувала в чорних шкіряних штанах та синьому светрі. Жінка зробила гарну зачіску й макіяж. На фото помітно, наскільки Слава схожа з найріднішою.

Старший син співачки, Леонард, перед камерою постав біля бабусі. А донька Лаура кумедно притулилась до маминої ноги.

Мами, які можуть змусити своїх кіндерів стояти на фото рівненько, ще й посміхатися, як ви це робите?

– поцікавилась Слава Камінська.



Слава Камінська з мамою і дітьми / Фото з інстаграму Слави Камінської

Шанувальників замилувало нове фото зірки: