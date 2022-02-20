Советовать подросткам или уже входящим во взрослый возраст – опасный путь, ведь дети воспринимают родителей как менторов. О том, как говорить с детьми о лишнем весе – в рамках проекта "Интервью 24" рассказала медийщица Маша Ефросинина.

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Кто такая Маша Ефросинина Известная украинская телеведущая, посол Фонда ООН по вопросам народонаселения, блогер. Автор YouTube-каналов "Экзамен" и "Взрослые девочки".

Как правильно говорить с детьми

Если говорить девочке 14 – 15 лет, что она должна быть худой, или быть такой-то, то ждите беды. Она не будет худой и при этом будет есть все говно мира. В 15 – 16 лет я прошла подобные высказывания от посторонних людей, не от родителей. Поэтому я предпочла своей дочери такого не говорить,

– отметила телеведущая.

По ее словам, она собственным примером показывает дочери Нане, как следует питаться. Ефросинина заверила, что в ее семье нет культа идеальной физической формы, но все стараются вести здоровый образ жизни.

Маша Ефросинина: "Если говорить девочке 14 – 15 лет, что она должна быть худой или быть такой-то, то ждите беды" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Здоровое питание и правильный рацион

Мы с мужем не гонимся за тем, чтобы быть на обложках журналов по фитнесу. Однако в нашем холодильнике всегда есть продукты, которые делают наш рацион достаточно полезным для того, чтобы мы могли иметь необходимую для работы выносливость, ясно мыслить и быть здоровыми молодыми родителями для своих детей,

– подчеркнула медийщица.

Телеведущая призналась, что ее муж Тимур Хромаев и дети любят полакомиться мороженым даже в полночь. Однако с их пищевыми привычками Маша не собирается бороться. Она лишь объясняет своей семье, как такой режим питания может повлиять на организм.

Маша Ефросинина со своей семьей / Фото из инстаграмма звезды

В 12 часов ночи я говорю ребятам, что мороженое, съеденное в это время, – перебор, что у вас будут болеть животы и (начнется – 24 канал) сыпь. Потом это все так и происходит, и я: "Вот, посмотрите, пожалуйста. Мамочка всегда права",

– резюмировала Маша Ефросинина.

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