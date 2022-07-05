Я мог не родиться, – Дзидзьо о том, как врачи советовали его маме сделать аборт

В новом интервью Дзидзьо поделился печальной семейной историей. На ранних сроках беременности его мама испытала сильный стресс. Врачи советовали ей сделать аборт, поскольку ребенок мог родиться больным.

Однако женщина решила сохранить жизнь малыша. Она терпела невыносимые мучения, чтобы родили сына Михаила. Что пришлось пережить маме Дзидзьо – узнайте дальше.

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Почему врачи советовали маме Дзидзьо сделать аборт

У мамы Михаила – Галины есть сильные ожоги на ногах. Артист был ошеломлен, когда узнал, из-за чего они возникли и как она с этими травмами боролась за жизнь сына.

В мае 1983 года женщина разжигала под кухней, тогда нужно было топить дизтопливом и дровами, а она перепутала и разожгла бензином, который взорвался. Огонь опрокинулся на синтетические штаны. Женщину быстро отвезли в больницу. Тогда Галина воспитывала сестру Михаила, но даже не догадывалась, что второй раз беременна. Об этом ей сказали врачи, когда получили результаты анализов.

"Они пришли и говорят маме: "А вы знаете, что беременны?". Тогда надо было выбирать: либо делать операцию по пересадке кожи, либо колоть обезболивающие. В ее состоянии этого нельзя было делать. Врачи говорили делать аборт. Бабушка говорила, что этого делать нельзя", – рассказал Хома.

Но мама дала мне жизнь. И я всю жизнь благодарю ее за это. Люблю ее, ценю. Всю беременность она была в муках, поскольку нельзя было колоть обезболивающие. Эта история – пример того, что нужно давать жизнь,

– подытожил Михаил.

Личная жизнь Михаила Хомы