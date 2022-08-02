"Какой красавец": MamaRika впервые показала лицо сына

2 августа 2022 , 16:30
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Источник:

инстаграмм MamaRika

Сыну певицы MamaRika и ведущего Сергея Среды – Давиду исполнился год. По этому случаю артистка впервые показала лицо малыша. Фото первенца певицы уже собрало много комплиментов от ее поклонников.

Звездная мамочка не только впервые показала лицо сына, но и создала его личный аккаунт в инстаграмме. Похоже, что теперь поклонники MamaRika смогут видеть больше контента с ее первенцем.

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MamaRika впервые показала лицо сына

Год артистка скрывала Давида от общественности. Она держала его подальше от посторонних глаз, а теперь не только показала лицо, но и будет делиться новыми кадрами на странице Давида в инстаграмме.

Сегодня Давиду исполнился год! Здесь такие дела: на днюху наш взрослый мужичок попросил свой собственный аккаунт в инсте. Пацан серьезно настроен и обещает крутой контент,
– написала под фото певица.


Сын MamaRika и Сергея Середы / Фото из инстаграмма певицы


Первое фото со страницы Давида / Фото с инстаграмма Давида Среды

В комментариях под сообщениями из фото Давида поклонники его звездной мамочки засыпают мальчика комплиментами.

  • "Какой хорошенький! Поздравляю вашего сыночка с днем рождения!"
  • "Так похож на отца! Поздравляю с первым днем рождения!"
  • "Какой хороший! Похож на отца!"
  • "Привет! Какой замечательный малыш! Пусть растет здоров!"
  • "Какой красавец! Поздравляю всю вашу невероятную семью!"
Автор: Христина Кобак