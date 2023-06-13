MamaRika умилила сеть, спев особую песню вместе с мамой: чувственное видео

Певица MamaRika умилила сеть новым видео со своей мамой. Они вместе трогательно спели украинскую песню и довели подписчиков до слез.

Артистка призналась, что для ее семьи эта композиция имеет особое значение. Напомним, что в начале мая MamaRika представила новую песню и клип "Слезы и песни".

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Почему эта песня особенная для MamaRika

Недавно артистка была в Польше, где гостила у своей мамы Марии. Там они вместе спели особую песню, которую в детстве мама пела для MamaRika, а ей – ее мама.

К сожалению, имя автора композиции потерялось со временем, однако мама певицы хочет, чтобы песня продолжала звучать.

Эту песню моей маме в детстве пела ее мама (моя бабушка Анастасия), которую я, к сожалению, никогда не видела, не застала… У бабушки было невероятное сопрано, но, к сожалению, судьба ее сложилась довольно трагически, и она рано ушла из жизни … Моя мама тоже имеет очень хороший голос, и теперь вы понимаете, откуда во мне эти гены,

– заявила MamaRika.

MamaRika спела вместе с мамой песню: видео

Певица добавила, что ее мама не помнит автора и других куплетов, поэтому они решили спеть песню, чтобы сохранить и не потерять это воспоминание.

"Ибо это так важно ценить традиции, лелеять наши корни и передавать культурное наследие нашим детям…", – поделилась MamaRika.

Реакция сети

В комментариях под видео поклонники выразили восхищение таким чувственным исполнением и были поражены пением артистки и ее мамы:

"Как хорошо. К муравьям",

"Девушки, это – невероятно… до муравьев и слез…",

"Как это нежно",

"Вы прекрасны! Пойте еще",

"Вот от кого передался голос соловьиный",

"Какая красивая у вас мамочка",

"Невероятно! У мамы очень хороший голос!",

"Это очень красиво",

"Муравьи по телу. Вы невероятны".

К слову, недавно MamaRika впервые за долгое время вспомнила об отце, живущем в России. По ее словам, он вроде бы очень любит украинских людей, но пропаганде все равно поддался. Почему они до сих пор общаются – читайте в нашей статье.