MamaRika вернулась на сцену после рождения сына: видео с концерта в Киеве

В начале августа MamaRika впервые стала мамой, но со сцены она ушла задолго до родов. После двух месяцев материнства певица наконец собрала фанов на концерте в Киеве.

32-летняя MamaRika обещала не засиживаться в декрете и сдержала свое слово. В субботу, 2 октября, она впервые за долгое время вышла на большую сцену. Ее долгожданное возвращение состоялось в Киеве.

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В столицу певица приехала с двухмесячным сыном Давидом и мужем Сергеем Середой, которые поддерживали ее за кулисами. Поскольку последние полгода супруги живут в Одессе, малышу пришлось выдержать почти 500 километров дороги в одну сторону.

Какой трэш я пережила с молокоотсосами в машинах, Сергеичем с ребенком на руках почти сутки. Доказано – мама, кормящая двухмесячного сынишку, может гастролировать, пусть и с такими приключениями,

– заявила MamaRika.

Она добавила, что концерт в Киеве – это ее официальный выход из декрета. Артистка пообещала удивлять фанатов новой музыкой.

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К слову, 38-летняя Катя Осадчая на пятый день после третьих родов осуществила первый публичный выход и с тех пор не исчезает со светских мероприятий в столице. Тогда как жена "Холостяка" Макса Михайлюка вернулась к моделингу через три месяца после рождения дочери Арианы.

Полный текст публикации MamaRika:

Принимая во внимание вчерашние события, этот пост может запросто исчезнуть из инсты, как и она сама. Но главное, что из моей памяти никогда не исчезнут ваши горящие глаза и песни в унисон в тот вечер! Это было очень душевно!

Кто следит за моими сторис, видел, какой трэш я пережила с молокоотсосами в машинах, Сергеичем с ребенком на руках почти сутки. И все это, чтобы выйти снова на сцену и делать то, что умею лучше всего и обожаю.

Доказано – мама, кормящая двухмесячного сынишку, может гастролировать, пусть и с такими приключениями. Это был самый крутой камбэк эве! Поэтому Мамка опять в строю, готовьте уши, подснежники! Врываемся.