Суши и сериалы не помогают: Mamarika рассказала о нервных срывах

Певица Mamarika не скрывает, что полномасштабная война расшатала ее здоровье. У нее серьезные проблемы с нервами. Сначала артистке казалось, что она сможет унять стрессы едой и сериалами, но сейчас ищет психолога.

33-летняя Настя Кочетова, которую все знают как Mamarika, пожаловалась на тревожность и нервозность. Она якобы легко "взрывается" даже в повседневных жизненных ситуациях, но понимает, что надо себя спасать.

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Mamarika призналась о нервных срывах

Мне все кажется, что я справлюсь с этим доставкой суши, каким-то любимым сериалом, а потом в какой-то момент происходит очень сильный срыв,

– честно поделилась певица.

По словам Mamarika, из равновесия ее выводят не столько обстрелы россиян, сколько нечто обыденное и мелочное.

"У меня есть конкретные проблемы с нервами в таких неожиданных ситуациях. Там где, наоборот, бывает над домом летают ракеты… Удивительно, но в этот момент я не так реагирую, как, например, там в какой-то обычной жизненной ситуации, где могу просто взорваться. Я понимаю, что если сейчас не помогу себе, то потом будет запущенное состояние. Это потом уже отражается на здоровье физическом", – подчеркнула артистка.