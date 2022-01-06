Известная украинская певица MamaRika воспитывает 5-месячного сына Давида, но совмещает материнство и работу. На днях она продемонстрировала образ, в котором позировала на шоу.

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Образ MamaRika

Исполнительница позировала перед камерой в эффектном вечернем образе. Она надела черное платье длины макси. Розовые пышные рюши украшали наряд по всей длине, сделав платье потрясающим.

Такой наряд MamaRika соединила с огромными серьгами-подвесками в форме восьмерки. Волосы звезда собрала сзади, но один локон накрутила и распустила.

На лице певица сделала макияж, ставший завершением look. MamaRika подчеркнула глаза нюдовыми тенями и стрелками, а губы накрасила бежевой помадой.

Артистка позировала рядом с мужем. Сергей Середа надел черную рубашку и стильный бордовый костюм.



MamaRika / Фото из инстаграма звезды



MamaRika с мужем / Фото из инстаграма звезды

Поклонники поделились впечатлениями от образа в комментариях под фото. Певицу и ее мужа засыпают комплиментами: