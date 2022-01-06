Известная украинская певица MamaRika воспитывает 5-месячного сына Давида, но совмещает материнство и работу. На днях она продемонстрировала образ, в котором позировала на шоу.
Смотрите также Дарья Петрожицкая отдыхает в Египте: редкое фото с бойфрендом
Образ MamaRika
Исполнительница позировала перед камерой в эффектном вечернем образе. Она надела черное платье длины макси. Розовые пышные рюши украшали наряд по всей длине, сделав платье потрясающим.
Такой наряд MamaRika соединила с огромными серьгами-подвесками в форме восьмерки. Волосы звезда собрала сзади, но один локон накрутила и распустила.
На лице певица сделала макияж, ставший завершением look. MamaRika подчеркнула глаза нюдовыми тенями и стрелками, а губы накрасила бежевой помадой.
Артистка позировала рядом с мужем. Сергей Середа надел черную рубашку и стильный бордовый костюм.
MamaRika / Фото из инстаграма звезды
MamaRika с мужем / Фото из инстаграма звезды
Поклонники поделились впечатлениями от образа в комментариях под фото. Певицу и ее мужа засыпают комплиментами:
- "Вау";
- "Платье – огонь";
- "Крутая пара. Одежда на вас – супер";
- "Вы очень круты. Счастья вам";
- "Так подходите друг другу";
- "Наряд бомбезный";
- "Какое крутое платье".