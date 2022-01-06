Відома українська співачка MamaRika виховує 5-місячного сина Давіда, але поєднує материнство та роботу. Днями вона продемонструвала образ, у якому позувала на шоу.
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Образ MamaRika
Виконавиця позувала перед камерою в ефектному вечірньому образі. Вона одягнула чорну сукню довжини максі. Рожеві пишні рюші прикрашали вбрання по всій довжині, зробивши сукню приголомшливою.
Таке вбрання MamaRika поєднала з величезними сережками-підвісками у формі вісімки. Волосся зірка зібрала ззаду, але один локон накрутила та розпустила.
На обличчі співачка зробила макіяж, що став завершенням look. MamaRika підкреслила очі нюдовими тінями й стрілками, а губи нафарбувала бежевою помадою.
Артистка позувала поруч з чоловіком. Сергій Середа одягнув чорну сорочку та стильний бордовий костюм.
MamaRika / Фото з інстаграму зірки
MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники поділилися враженнями від образу у коментарях під фото. Співачку та її чоловіка засипають компліментами:
- "Вау";
- "Сукня – вогонь";
- "Крутезна пара. Одяг на вас – супер";
- "Ви дуже круті. Щастя вам";
- "Так пасуєте один одному";
- "Вбрання бомбезне";
- "Яка крута сукня".