Відома українська співачка MamaRika виховує 5-місячного сина Давіда, але поєднує материнство та роботу. Днями вона продемонструвала образ, у якому позувала на шоу.

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Образ MamaRika

Виконавиця позувала перед камерою в ефектному вечірньому образі. Вона одягнула чорну сукню довжини максі. Рожеві пишні рюші прикрашали вбрання по всій довжині, зробивши сукню приголомшливою.

Таке вбрання MamaRika поєднала з величезними сережками-підвісками у формі вісімки. Волосся зірка зібрала ззаду, але один локон накрутила та розпустила.

На обличчі співачка зробила макіяж, що став завершенням look. MamaRika підкреслила очі нюдовими тінями й стрілками, а губи нафарбувала бежевою помадою.

Артистка позувала поруч з чоловіком. Сергій Середа одягнув чорну сорочку та стильний бордовий костюм.



MamaRika / Фото з інстаграму зірки



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники поділилися враженнями від образу у коментарях під фото. Співачку та її чоловіка засипають компліментами: