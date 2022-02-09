MamaRika показала, как проводит время на карантине с мужем: романтические фото
Источник:инстаграм MamaRika
Певица MamaRika вместе с мужем и маленьким сыном заболела коронавирусом. Сейчас семья находится на карантине. Артистка обнародовала домашние атмосферные фото.
Сейчас многие болеют COVID-19, поэтому необходимо максимально бережно относиться к своему здоровью. Не удалось избежать инфицирования MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и ее возлюбленному.
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Сейчас супруги находятся дома на самоизоляции. Анастасия и Сергей тяжело перенесли болезнь, артистка отмечала, что это был самый сложный период в ее жизни. Сейчас уже все хорошо и они набирают силы после перенесенной болезни.
Новые фото MamaRika с мужем
В инстаграме артистка опубликовала фотографии, на которых предстала перед камерой в домашнем образе. Она надела белый банный халат, волосы распустила, а на лице сделала едва заметный макияж. Сергей тоже позировал возле любимой в халате. Они оба держали в руках чашки с ароматным кофе и просто наслаждались моментом.
MamaRika с мужем / Фото с инстаграма певицы
MamaRika с мужем / Фото с инстаграма певицы
Отметим, на днях прошла премьера песни MamaRika "На руках". Эту нежную композицию она посвятила любимому мужчине, отметив, что он – ее сила и слабость.
Текст публикации MamaRika:
Как пережить ковид и не сойти с ума на карантине?
Наш первый раз был очень неожиданным и тяжелым. Наша семья до сих пор приходит в себя, но уже можем делать выводы. Несколько правил, которые спасали нас на самоизоляции:
- Юмор и самоирония. Мы постоянно смеемся друг над другом. Это действительно заставляет забыть о плохом и работает всегда.
- Беспокойство. Стараемся без слов понять, в чем нужна поддержка, всегда рядом друг с другом.
- Никакой паники. Она еще никому не улучшала жизнь, поэтому важно максимально расслабиться. У нас отменились все планы, однако мы не расстраиваемся и не думаем об этом.
- Использовать время с пользой. Если вы оказались на самоизоляции, делайте то, на что всегда не хватало времени: читайте, смакуйте, спите, смотрите фильмы и т.д. Мы давно так не кайфовали вместе (еще бы без болезни).