MamaRika показала момент, когда узнала о своей беременности: трогательное видео

Украинская певица MamaRika ожидает появления своего первенца на 8 месяце беременности. Но по просьбе своих поклонников она оставила в сети видеоролик, где 1 декабря 2020 года узнала об особом состоянии. На кадрах артистка и ее муж Сергей Середа – очень счастливы.

32-летняя звезда и певица MamaRika призналась, что не планировала показывать видео общественности, а оставить его только для семейного архива. Впрочем, фанаты пожелали большего, чем просто фотографии с округлым животиком.

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Здесь мы уже оба наплакались, наскакались от счастья и на память зафиксировали самый важный момент для нашей семьи... Теперь делимся им с вами, подснежники. 1.12.2020. Начало,

– прокомментировала свое видео MamaRika.

В нем женщина показывает 4 положительных теста на беременность, а затем и себя с мужем. В нем артистка призналась, что это лучшее, что могло с ними случиться в конце 2020 года. "Впереди большой путь, классный путь", – подытожила радостную весть MamaRika на видео.

Ранее певица рассказывала, что она и ее муж 4 месяца "старались" зачать ребенка. Она не ожидала, что все произойдет так быстро, а когда уже была беременной, но не знала об этом, то думала, что у нее просто сбился женский цикл.

Стоит добавить, что после двух месяцев беременности MamaRika и Сергей Середа решили переехать из Киева в Одессу на постоянное жительство. Именно в этом городе родился муж звезды. Вероятно, на такие изменения в жизни пара согласилась, чтобы артистка перенесла беременность на чистом воздухе возле побережья.

Что известно о беременности MamaRika?