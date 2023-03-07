MamaRika показала, как выглядела через неделю после родов, и дала совет фанам

MamaRika ответила на популярные вопросы поклонников и показала, как выглядела через неделю после родов. Она также дала совет, как быстро вернуться к добеременной фигуре.

Украинская певица MamaRika стала мамой полтора года назад, но ее до сих пор спрашивают о том, как звезде удалось быстро похудеть после родов. На днях она ответила на вопросы поклонников.

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MamaRika показала фигуру после родов

У певицы попросили показать ее фото после родов и сделали комплимент по поводу фигуры. MamaRika поделилась кадром, на котором позирует в черном белье и с аксессуарами.

На фото неделя после родов. Это единственное, что нашла. Было мало времени на фотки тогда,

– призналась артистка.

Также MamaRika дала совет поклонницам-мамочкам, как вернуться к своей фигуре: "Главный совет: носите бандаж. Ставит все на место!".



MamaRika после родов / Фото с инстаграм-сториз

Как MamaRika с сыном переживала войну

Когда началось полномасштабное вторжение, маленькому сыну певицы было около 7 месяцев. В первые недели войны MamaRika сама уезжала с Давидом, ехала через Молдову, где ночевала в полуразрушенном доме. После определенного периода жизни в Польше певица вернулась в Украину.

MamaRika по возвращении из Европы решила поехать с семьей в Одессу, где преподнесла приятный сюрприз родным. Там живут родители Сергея Середы – мужа MamaRika. Певица показала, как Давид встретил бабушку и дедушку после 7 месяцев разлуки.

Артистке было непросто после обстрелов объектов украинской энергетики. Она рассказывала, как с семьей уже третьи сутки не видела света и воды, но не опускала руки.