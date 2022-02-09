В начале февраля 32-летняя MamaRika с мужем и 6-месячным сыном заболела коронавирусом. Звезда была вынуждена отложить все съемки и закрыться дома на самоизоляции, поэтому согласилась ответить на вопросы фанов. Так, ее спросили о тяжелых съемках клипа, а она показала эксклюзив, который ошарашил ее публику.

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MamaRika могла сгореть на съемках клипа

Очевидно, ужасающий инцидент произошел на съемках нового клипа. Несмотря на то, что на улице было +3 градуса, MamaRika позировала в легкой блузе, воздушной юбке и босиком! Как планировалось, костер, который перед ней, должны были бы поднять вверх, но неожиданно огонь вспыхнул так, что едва не перекинулся на звезду. К счастью, она успела отскочить.

Я чуть не сгорела на съемках клипа. По замыслу я должна была поднять руки кверху, и огонь со мной, но чувак перестарался с керосином. Если бы не моя суперреакция, думаю, мой инстаграм вел бы уже кто-то другой,

– с юмором призналась артистка.

MamaRika добавила, что опубликовала это видео не ради пиара, а чтобы слушатели "не думали, что артисты фигней занимаются".

MamaRika чуть не сгорела на съемках клипа / видео из инстаграм-сторис певицы

К слову, ранее Надя Дорофеева рассказывала, что на одном из концертов 2021 года обожгла волосы и лицо. Огонь на сцене разгорелся так, что задел певицу. Обожженные волосы она лечит до сих пор.