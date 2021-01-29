Жена популярного телеведущего Григория Решетника поделилась новым миловидным кадром, где позирует с младшим сыном. Кристина рассказала, что в пятницу, 29 января, маленькому Александру исполняется 2 месяца.

Источник: инстаграм Кристины Решетник

Григорий и Кристина Решетники совсем недавно стали многодетными родителями. У знаменитых супругов родился третий сын. Влюбленные невероятно рады этому и часто публикуют совместные фото в социальных сетях.

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Новое фото Кристины Решетник с сыном

Новую публикацию звездная мама сделала по случаю маленького семейного праздника. Ровно 2 месяца назад, 29 ноября, она в третий раз стала мамой. Кристина родила сына, которого назвали Александром.

На фотографии, которую Решетник распространила в сети, она позирует в черном платье, держа на руках маленького Сашу. Кристина нежно обняла малыша, на ее лице сияла улыбка. Жена Григория Решетника невероятно счастлива быть мамой троих мужчин, она получает огромное удовольствие от материнства и уделяет большинство внимания детям.

"Сегодня Сашуне 2 месяца. Наш серьезный Александр оказался еще тем весельчаком. Обожает, узнает и разрешает все братьям, смеется нам с Григорием, а также уже уверенно держит голову. Без ума от его "агу" и самых сладких в мире складок на голове и ножках. От этого маленького Решетника я просто схожу с ума", – написала в публикации Кристина.



Кристина Решетник с младшим сыном / Фото из инстаграма Кристины Решетник